Изменение цен на продовольственные товары в сентябре 2017 года
Цены на продовольственные товары в сентябре 2017г. по сравнению с сентябрем 2016г. выросли на 7,8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 14,8%, кондитерские изделия - на 12,5%, фрукты и овощи - на 10,5%, алкогольныенапитки - на 10%, молочные продукты - на 9,9%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, булочные и мучные изделия - на 8,4%, хлеб - на 3,3%, макаронные изделия - на 2,6%, муку - на 2,4%, а на сахар - снизились на 14,3%, крупы - на 12,2%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,2%, баранину - на 13,4%, свинину - на 10,9%, мясо птицы - на 10,1%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 7,2%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в сентябре 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние
цены в
сентябре
2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
121
|
Павлодар
|
84
|
Алматы
|
161
|
1,9
|
118
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
121
|
Вермишель
|
256
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
249
|
Рис
|
288
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
405
|
2,0
|
292
|
Крупа манная
|
214
|
Актобе
|
172
|
Атырау
|
322
|
1,9
|
211
|
Крупа гречневая
|
347
|
Актобе
|
277
|
Астана
|
486
|
1,8
|
452
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 417
|
Павлодар
Петропавловск
|
1 249
|
Астана
|
1 661
|
1,3
|
1 231
|
Масло сливочное
|
1 852
|
Павлодар
|
1 511
|
Актау
|
2 854
|
1,9
|
1 634
|
Масло подсолнечное, литр
|
401
|
Караганда
|
320
|
Актау
|
451
|
1,4
|
446
|
Молоко сырое, литр
|
184
|
Кокшетау
|
116
|
Алматы
|
246
|
2,1
|
163
|
Яйца, десяток
|
212
|
Павлодар
|
151
|
Алматы
|
294
|
1,9
|
229
|
Картофель
|
99
|
Уральск
|
75
|
Актау
|
126
|
1,7
|
81
|
Яблоки
|
368
|
Талдыкорган
|
294
|
Актау
|
476
|
1,6
|
340
|
Капуста белокочанная
|
71
|
Костанай
|
53
|
Актау
|
120
|
2,3
|
81
|
Сахар-песок
|
226
|
Караганда
|
195
|
Астана
|
245
|
1,3
|
268
|
Чай
|
2 918
|
Актобе
|
2 494
|
Алматы
|
3 283
|
1,3
|
2 541
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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