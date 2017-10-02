Изменение цен на продовольственные товары в сентябре 2017 года

Цены на продовольственные товары в сентябре 2017г. по сравнению с сентябрем 2016г. выросли на 7,8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 14,8%, кондитерские изделия - на 12,5%, фрукты и овощи - на 10,5%, алкогольныенапитки - на 10%, молочные продукты - на 9,9%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, булочные и мучные изделия - на 8,4%, хлеб - на 3,3%, макаронные изделия - на 2,6%, муку - на 2,4%, а на сахар - снизились на 14,3%, крупы - на 12,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,2%, баранину - на 13,4%, свинину - на 10,9%, мясо птицы - на 10,1%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 7,2%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в сентябре 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в сентябре 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 121 Павлодар 84 Алматы 161 1,9 118 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 121 Вермишель 256 Тараз 203 Актау 387 1,9 249 Рис 288 Кызылорда 202 Астана 405 2,0 292 Крупа манная 214 Актобе 172 Атырау 322 1,9 211 Крупа гречневая 347 Актобе 277 Астана 486 1,8 452 Говядина лопаточно-грудная часть 1 417 Павлодар Петропавловск 1 249 Астана 1 661 1,3 1 231 Масло сливочное 1 852 Павлодар 1 511 Актау 2 854 1,9 1 634 Масло подсолнечное, литр 401 Караганда 320 Актау 451 1,4 446 Молоко сырое, литр 184 Кокшетау 116 Алматы 246 2,1 163 Яйца, десяток 212 Павлодар 151 Алматы 294 1,9 229 Картофель 99 Уральск 75 Актау 126 1,7 81 Яблоки 368 Талдыкорган 294 Актау 476 1,6 340 Капуста белокочанная 71 Костанай 53 Актау 120 2,3 81 Сахар-песок 226 Караганда 195 Астана 245 1,3 268 Чай 2 918 Актобе 2 494 Алматы 3 283 1,3 2 541

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.