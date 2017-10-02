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Изменение цен на продовольственные товары в сентябре 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в сентябре 2017г. по сравнению с сентябрем 2016г. выросли на 7,8%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 14,8%, кондитерские изделия - на 12,5%, фрукты и овощи - на 10,5%, алкогольныенапитки - на 10%, молочные продукты - на 9,9%, рыбу и морепродукты - на 8,6%, булочные и мучные изделия - на 8,4%, хлеб - на 3,3%, макаронные изделия - на 2,6%, муку - на 2,4%, а на сахар - снизились на 14,3%, крупы - на 12,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,2%, баранину - на 13,4%, свинину - на 10,9%, мясо птицы - на 10,1%, конину - на 8,7%, колбасные изделия - на 7,2%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в сентябре 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние

цены в

сентябре

2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

121

Павлодар

84

Алматы

161

1,9

118

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,6

121

Вермишель

256

Тараз

203

Актау

387

1,9

249

Рис

288

Кызылорда

202

Астана

405

2,0

292

Крупа манная

214

Актобе

172

Атырау

322

1,9

211

Крупа гречневая

347

Актобе

277

Астана

486

1,8

452

Говядина лопаточно-грудная часть

1 417

Павлодар

Петропавловск

1 249

Астана

1 661

1,3

1 231

Масло сливочное

1 852

Павлодар

1 511

Актау

2 854

1,9

1 634

Масло подсолнечное, литр

401

Караганда

320

Актау

451

1,4

446

Молоко сырое, литр

184

Кокшетау

116

Алматы

246

2,1

163

Яйца, десяток

212

Павлодар

151

Алматы

294

1,9

229

Картофель

99

Уральск

75

Актау

126

1,7

81

Яблоки

368

Талдыкорган

294

Актау

476

1,6

340

Капуста белокочанная

71

Костанай

53

Актау

120

2,3

81

Сахар-песок

226

Караганда

195

Астана

245

1,3

268

Чай

2 918

Актобе

2 494

Алматы

3 283

1,3

2 541

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

 

2 октября 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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