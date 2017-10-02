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Актер Джонни Депп погряз в долгах

2 октября 2017, 17:39

Причиной стала привычка жить на широкую ногу.

Знаменитый американский актер Джонни Депп срочно распродает свое имущество. С молотка уже ушли яхта, шикарный пентхаус и лошадиная ферма голливудской звезды, сообщает Ren.tv.

Несмотря на огромные гонорары, Депп погряз в долгах. Причиной стала привычка жить на широкую ногу.

Депп тратит миллионы на покупку недвижимости и даже приобрел несколько островов на Багамах. А в штате у него содержится 40 человек прислуги. Еще одной статьей расхода с недавних пор стали регулярные судебные тяжбы с бывшей женой — актрисой Эмбер Херд и с персональными менеджерами.

Фото: 24СМИ

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