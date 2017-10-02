Актер Джонни Депп погряз в долгах
2 октября 2017, 17:39
Причиной стала привычка жить на широкую ногу.
Знаменитый американский актер Джонни Депп срочно распродает свое имущество. С молотка уже ушли яхта, шикарный пентхаус и лошадиная ферма голливудской звезды, сообщает Ren.tv.
Несмотря на огромные гонорары, Депп погряз в долгах. Причиной стала привычка жить на широкую ногу.
Депп тратит миллионы на покупку недвижимости и даже приобрел несколько островов на Багамах. А в штате у него содержится 40 человек прислуги. Еще одной статьей расхода с недавних пор стали регулярные судебные тяжбы с бывшей женой — актрисой Эмбер Херд и с персональными менеджерами.
Фото: 24СМИ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881127-b4b3c65baecf6aab69d6cfb7572789f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...