Акимат Астаны: займ у госбанка Китая отношения к «автобусному сбору» не имеет

«Никто не собирается взять кредит, а потом пытаться за счет наших граждан выехать, чтобы вернуть его», - пояснили представители госоргана.

Бекмырза Игенбердинов руководитель ГУ «Управления пассажирского транспорта города Астаны» прокомментировал на брифинге в СЦК вопрос журналистов насчет погашения долга Астана LRT за счет введения поквартирной оплаты так называемый «автобусный сбор» порядка 3800 тенге в месяц за проезд на автобусе, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Займ в госбанке Китая отношение не имеет, к тому что прозвучало по вариации бесплатного проезда. Ни в коем случае никто не собирается за счет выданных ранее там кредитов или займов сегодня вырулить за счет того, что мы начнем с граждан дополнительно что-то собирать. Я всех хочу убедить, что власть, акимат в таком формате на такие вещи не смотрит», - сказал он.





По его словам, сегодня во главе с акимом Асетом Исекешевым, который «тоже очень внимательно смотрит и отслеживает, какая ситуация творится в городе и стране».





«Он тоже активный пользователь соцсетей, поэтому немаловажно было, представить идею на круглом столе и совместно обсудить, в общем, в целом, сколько это. Потому что, почему бы нам не использовать хорошие мировые практики», - уточнил спикер.





«Ну да, в каком-то формате они в прямом или в каком-то модернизированном варианте может у нас и заработать, исходя из наших особенностей, нашего города, количества, пригорода и так далее. После того, когда все заинтересованные стороны готовы будут выразиться, провести необходимые переговоры дать свою конкретную позицию по тому или иному вопросу. После этого мы будем выводить что-то единое (…). Никто не собирается взять кредит, а потом пытаться за счет наших граждан выехать, чтобы вернуть его. Нет абсолютно не так», - заверил Б. Игенбердинов.





Напомним, представитель Астана LRT ранее озвучил предложение, согласно которому предусматривается введение поквартирной оплаты так называемый «автобусный сбор» порядка 3800 тенге в месяц за проезд на автобусе. Стоит отметить, что компания Астана LRT несколько лет назад взяла под гарантии акимата столицы кредит на закуп автобусов у госбанка КНР.





Ксения Давыдова, Астана