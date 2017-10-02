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В США разбился военный самолет

2 октября 2017, 17:45

На борту самолета находились инструктор и ученик.

В США разбился военный самолет Boeing T-45 Goshawk с инструктором и учеником на борту, сообщает Lenta.ru.

Официально они числятся пропавшими без вести, сообщает ABC News, но, как считает ресурс Defense World, маловероятно, что им удалось выжить.

Инцидент произошел примерно в 72 километрах к юго-западу от города Ноксвилл (юго-восток штата Теннесси), самолет примерно на километр углубился в лесополосу Национального заповедника Чероки.

Согласно официальным комментариям представителей ВМС США, Boeing T-45 Goshawk совершал тренировочный полет, однако вечером 1 октября не вернулся на базу на базу Меридиан (штат Миссисипи).

Данный инцидент стал вторым в 2017 году для данного учебно-тренировочного самолета. В январе Boeing T-45 Goshawk разбился недалеко от Меридиана, тогда двум членам экипажа удалось катапультироваться.

В апреле 2017 года военные отозвали 197 данных самолетов из-за проблем с кислородной системой. Модель Boeing T-45 Goshawk используется ВВС США для обучения летчиков реактивных самолетов.

Фото: Public Domain / Wikimedia

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