Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2017 года составила 4,2%
Цены на продовольственные товары за девять месяцев т.г. (сентябрь 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,1%, непродовольственные - на 5,5%, платные услуги - на 4,3%.
|
в процентах, прирост, снижение
|
|
Сентябрь 2017г. к
|
Январь-сентябрь 2017г. к
январю-сентябрю 2016г.
|
августу
2017г.
|
декабрю
2016г.
|
сентябрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Товары и услуги
|
0,3
|
4,2
|
7,1
|
13,1
|
7,5
|
Продовольственные товары
|
-0,5
|
3,1
|
7,8
|
13,1
|
9,1
|
Непродовольственные товары
|
1,3
|
5,5
|
8,2
|
15,5
|
8,2
|
Платные услуги для населения
|
0,4
|
4,3
|
5,2
|
10,7
|
4,9
С начала текущего года (сентябрь 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на баранину на 12,7%, говядину - на 12,6%, молоко консервированное - на 9,2%, картофель - на 8,4%, кондитерские изделия - на 8%, масло сливочное - на 7,6%, конину - на 7,5%, сыр сычужный - на 7,2%, рыбу свежую - на 6,7%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 61,9%, помидоры - на 58,6%, яйца - на 29,4%, чеснок - на 26,7%, перец сладкий - на 25,4%, крупу гречневую - на 21%, сахар - на 10,3%, масло подсолнечное - на 10,1%.
Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,9%, стеклянные и керамические изделия - 7,2%, автомобили, книги - по 6,6%, одежду и обувь - 5,3%, текстильные изделия - 5,2%, газеты и журналы - 5%, фармацевтическую продукцию - 4,8%, товары личного пользования - 4,3%, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода - по 4,1%, моющие и чистящие средства - 3,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин - на 8,7%, сжиженный газ в баллонах, уголь каменный - по 7,8%.
Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 6%, общественного питания - на 3,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,9%, внутригородским автобусом - на 8,9%, междугородним - на 4,9%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния - подешевел на 0,5%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 10,8%, канализацию - на 9,2%, отопление центральное - на 7,3%, содержание жилья - на 6,3%, холодную воду - на 4,9%, электроэнергию, горячую воду - по 3,6%.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.
С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.
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