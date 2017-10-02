Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2017 года составила 4,2%

Цены на продовольственные товары за девять месяцев т.г. (сентябрь 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,1%, непродовольственные - на 5,5%, платные услуги - на 4,3%.

в процентах, прирост, снижение Сентябрь 2017г. к Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г. августу 2017г. декабрю 2016г. сентябрю 2016г. декабрю 2015г. Товары и услуги 0,3 4,2 7,1 13,1 7,5 Продовольственные товары -0,5 3,1 7,8 13,1 9,1 Непродовольственные товары 1,3 5,5 8,2 15,5 8,2 Платные услуги для населения 0,4 4,3 5,2 10,7 4,9

С начала текущего года (сентябрь 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на баранину на 12,7%, говядину - на 12,6%, молоко консервированное - на 9,2%, картофель - на 8,4%, кондитерские изделия - на 8%, масло сливочное - на 7,6%, конину - на 7,5%, сыр сычужный - на 7,2%, рыбу свежую - на 6,7%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 61,9%, помидоры - на 58,6%, яйца - на 29,4%, чеснок - на 26,7%, перец сладкий - на 25,4%, крупу гречневую - на 21%, сахар - на 10,3%, масло подсолнечное - на 10,1%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,9%, стеклянные и керамические изделия - 7,2%, автомобили, книги - по 6,6%, одежду и обувь - 5,3%, текстильные изделия - 5,2%, газеты и журналы - 5%, фармацевтическую продукцию - 4,8%, товары личного пользования - 4,3%, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода - по 4,1%, моющие и чистящие средства - 3,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин - на 8,7%, сжиженный газ в баллонах, уголь каменный - по 7,8%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 6%, общественного питания - на 3,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,9%, внутригородским автобусом - на 8,9%, междугородним - на 4,9%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния - подешевел на 0,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 10,8%, канализацию - на 9,2%, отопление центральное - на 7,3%, содержание жилья - на 6,3%, холодную воду - на 4,9%, электроэнергию, горячую воду - по 3,6%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.