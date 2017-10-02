Турысбек и Малый вызваны в сборную Казахстана на матчи с Румынией и Арменией

Матч с Румынией состоится в ночь с 5 на 6 октября в городе Плоешти, а поединок с Арменией - 8 октября в Астане.

Сегодня в Талгаре начался сбор национальной команды, которая готовится к двум заключительным матчам отборочного цикла ЧМ-2018.





После матчей очередного тура Премьер-Лиги футболисты собрались на базе сборных команд и до отлета в Румынию успеют провести две тренировки. Первая намечена на сегодня и будет носить восстановительный характер.





Как сообщает официальный сайт Федерации, в составе команды есть потери. Имеют различные повреждения футболисты «Астаны» Дмитрий Шомко и Серикжан Мужиков, атакующий полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, дисквалификация которого истекала бы к поединку с Арменией и защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов.





- На данный момент эти футболисты, к сожалению, помочь команде в двух оставшихся матчах не смогут. Мы тщательно следим за состоянием наших игроков, поэтому на предстоящие матчи было решено их не вызывать. Желаем футболистам скорейшего выздоровления, - прокомментировал эту ситуацию главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк.





Вместо них в сборную были вызваны защитник «Астаны» Сергей Малый и нападающий «Кайрата» Бауыржан Турысбек. С разрешения тренерского штаба по семейным обстоятельствам немного позже в стан главной команды страны прибудут нападающий «Ордабасы» Танат Нусербаев и защитник «Астаны» Юрий Логвиненко. Они присоединятся к команде сегодня вечером.





Матч с Румынией состоится в ночь с 5 на 6 октября в городе Плоешти, а поединок с Арменией - 8 октября в Астане.



