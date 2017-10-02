Нұрлы жер: Три вопроса от потенциальных дольщиков

До конца года гарантию государства получат не менее 10 объектов.

Прежде чем рисковать своими средствами и вкладывать их в долевое строительство, дольщик должен знать, по закону ли строится объект, имеет ли он гарантию государства, насколько надежная компания, ведущая строительство и так далее. На эти и другие вопросы отвечает дочерняя компания Холдинга «Байтерек», который является основным оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» - Фонд гарантирования жилищного строительства, сообщает Zakon.kz





Как не потерять свои средства?

Учитывая прошлый негативный опыт в сфере жилищного строительства, потенциальному дольщику необходимо уточнить, законен ли строящийся объект. Основной оператор программы жилищного строительства «Нұрлы жер» Холдинг «Байтерек» занимается гарантированием жилищного строительства. Это направление реализует дочерняя компания Холдинга «Байтерек» АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (ФГЖС).





Если строительная компания получила гарантию ФГЖС, эта информация будет выложена на сайте Фонда www.hgf.kz. Если такой гарантии нет, то у застройщика должно быть разрешение акимата на привлечение средств дольщиков, данную информацию можно уточнить в соответствующем акимате.





Это нужно сделать обязательно, в противном случае вся ответственность и все риски ложатся на дольщика.





Кстати, по закону получить у акимата разрешение на привлечение средств дольщиков застройщик может только в двух случаях: если он за свой счет возвел каркас здания, а это 40–60 процентов от общей стоимости проекта или если получил банковское финансирование.





Если же застройщик не показывает гарантию фонда, а акимат заявляет, что по данному объекту не выдано соответствующее разрешение, советуем не идти на риск, вкладывая деньги. Правильнее будет обратиться в правоохранительные органы, поскольку в этом случае застройщик не имеет права по закону на привлечение средств дольщиков.





Как строительная компания может получить гарантию по программе «Нұрлы жер»?

Механизм гарантирования несложен: застройщики, которые хотят в период строительства привлекать средства дольщиков, подают заявку в ФГЖС, здесь оценивают надежность компании, ее финансовую стабильность, учитывают прошлые проекты и дают гарантию, которая подразумевает обеспечение завершения строительства. То есть если наступает гарантийный случай, а это может случиться при несоблюдении сроков строительства, выявлении нецелевого использования средств, при банкротстве застройщика, то фонд становится управляющим по проекту и обеспечивает дофинансирование строительства жилого дома в установленном порядке. Здесь интересы и права дольщика защищены государством. Раньше этого не было, что и привело к возникновению проблемных объектов.





Какие дома долевого строительства гарантированы государством?

В настоящий момент гарантию АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» имеют ЖК “Millennium Park-2” в Астане и МЖК “Легенда” в Алматы. До конца года гарантию получат не менее 10 объектов.



