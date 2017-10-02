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В октябре АИ-92 подорожает до 157 тенге - эксперт

2 октября 2017, 18:27

Ценовой коридор удорожания, по мнению эксперта, будет находится между 155-157 тенге за литр бензина марки АИ-92.

С середины октября в Казахстане поднимется цена на бензин до 157 тенге за литр - это по самым пессимистичным прогнозам заместителя генерального директора по операционному управлению «КазМунайГаз» Нуркена Мурзагалиева, о чем он рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Ценовой коридор удорожания, по мнению эксперта, будет находится между 155-157 тенге за литр бензина марки АИ-92.

«Цена зависит от новой поставки, сама цена формируется за счет цены в России и ложится на себестоимость за транспортировку, хранение и минимальная маржа наша. Прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта, где-то порядка 155-157 тенге за литр 92 бензина», - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана


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