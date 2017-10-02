Зарплату полицейским повысят после утверждения бюджета на 2017-2019 годы

Это связано с тем, что повышение окладов требует дополнительных бюджетных средств.

Повышение окладов сотрудникам правоохранительных органов, которое президентом Казахстана было обещано с 1 июля, произойдет только после внесения изменений и дополнений в закон о бюджете на 2017-2019 гг. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

Глава государства в июне 2017 года поручил повысить должностные оклады сотрудников органов внутренних дел на 25% с 1 июля. В связи с этим Министерство национальной экономики разработало проект постановления Правительства «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета».

В настоящее время проект постановления согласован с заинтересованными государственными органами и внесен на подписание в Канцелярию Премьер-Министра.

Повышение должностных окладов требует выделения дополнительных бюджетных средств, поэтому МВД внесло бюджетную заявку в Министерство финансов для рассмотрения Республиканской бюджетной комиссией при уточнении республиканского бюджета 2017 года.

Выплата повышенных размеров должностных окладов с перерасчетом с 1 июля текущего года будет производиться после принятия вышеуказанного постановления и внесения соответствующих изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на эти цели.

«Мы предполагаем, что это произойдет уже в ближайшее время», - заключили в ведомстве.