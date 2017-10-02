Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Зарплату полицейским повысят после утверждения бюджета на 2017-2019 годы

2 октября 2017, 18:53

Это связано с тем, что повышение окладов требует дополнительных бюджетных средств.

Повышение окладов сотрудникам правоохранительных органов, которое президентом Казахстана было обещано с 1 июля, произойдет только после внесения изменений и дополнений в закон о бюджете на 2017-2019 гг. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

Глава государства в июне 2017 года поручил повысить должностные оклады сотрудников органов внутренних дел на 25% с 1 июля. В связи с этим Министерство национальной экономики разработало проект постановления Правительства «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета».

В настоящее время проект постановления согласован с заинтересованными государственными органами и внесен на подписание в Канцелярию Премьер-Министра.

Повышение должностных окладов требует выделения дополнительных бюджетных средств, поэтому МВД внесло бюджетную заявку в Министерство финансов для рассмотрения Республиканской бюджетной комиссией при уточнении республиканского бюджета 2017 года.

Выплата повышенных размеров должностных окладов с перерасчетом с 1 июля текущего года будет производиться после принятия вышеуказанного постановления и внесения соответствующих изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на эти цели.

«Мы предполагаем, что это произойдет уже в ближайшее время», - заключили в ведомстве.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...