В Азербайджане изучают возможность слияния ряда банков
Правительство составило план для анализа финансовой ситуации в банках страны, провело диагностические проверки, а также оценило качество их активов, валютной и капитальной позиций.
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана изучает возможность слияния ряда местных банков, передает trend.az.
Палата продолжает переговоры с акционерами банков, чтобы обеспечить оздоровление и устойчивость банковской системы. Также рассматривается возможность докапитализации этих банков.
«В рамках этих мер была успешно завершена консолидация AtaBank и Caspian Development Bank. Консолидация была осуществлена в виде присоединения Caspian Development Bank к AtaBank. Процесс прошел безболезненно для обоих банков и без предоставления дополнительной ликвидности», - говорится в отчете о мониторинге за исполнением мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг».
Кроме того, сообщается, что правительство составило план для анализа финансовой ситуации в банках страны, провело диагностические проверки, а также оценило качество их активов, валютной и капитальной позиций.
«В результате диагностических проверок для банков с недостаточностью капитала была подготовлена специальная программа и даны соответствующие поручения для устранения недочетов», - говорится в отчете.
В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.
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