Казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира Almaty Challenger

Среди казахстанских теннисистов в четвертьфинал турнира в парном разряде вышли Тимур Хабибулин, Александр Недовесов и Дмитрий Попко.

Сегодня на кортах теннисного клуба Gorky Tennis Park города Алматы прошли первые матчи международного турнира Almaty Challenger с призовым фондом $50,000.

Среди казахстанских теннисистов в четвертьфинал турнира в парном разряде вышли Тимур Хабибулин, Александр Недовесов и Дмитрий Попко.

Тимур Хабибуллин и Александр Недовесов в первом круге одолели пару Габора Боршоша (Венгрия) и Мохаммеда Сафвата (Египет) со счетом 6:2, 6:1.

Дмитрий Попко в паре с Сергеем Бетовым (Беларусь) одержали победу над Санжаром Файзиевым (Узбекистан) и Иваном Неделько (Россия) в двух сетах, 6:1, 7:5.

Отметим, завтра казахстанцы Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Денис Евсеев и Тимур Хабибулин проведут первые матчи в одиночном разряде.

Тимур Хабибулин – Евгений Каролвский (Россия)

Денис Евсеев – Гильермо Гарсиа-Лопез (Испания)

Александр Недовесов – Киммер Копеянс (Бельгия)

Дмитрий Попко – Аттила Балаш (Венгрия)