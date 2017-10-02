В Карагандинской области жуткое ДТП унесло жизни трех пассажиров

В страшной дорожной аварии, произошедшей на трассе Абай-Топар 30 сентября, погибли три пассажира, передает eKaraganda.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«30 сентября на автодороге Абай-Топар в трех километрах от города Абай водитель автомашины «Toyota Mark II» 1990 года рождения, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Kia Cerato» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП двое пассажиров автомашины «Kia Cerato» от полученных трав скончались на месте. Пассажир автомашины «Toyota Mark II» скончался в больнице. Водитель автомашины «Toyota Mark II» и водитель автомашины «Kia Cerato» госпитализированы. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование, - прокомментировал пресс-секретарь ведомства Бакытжан Кудияров.