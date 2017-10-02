В Боровом обсудили вопросы развития туризма

«В целом, наша главная задача - превратить курортную зону в круглогодичный туристический центр, для этого у нас есть огромный потенциал, который мы должны полностью использовать», - подчеркнул М.Мурзалин.

В Боровом аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел совещание по вопросам дальнейшего развития Щучинско-Боровской курортной зоны, в котором приняли участие руководители туристских компаний, гостиничных комплексов, АО «Кокшетауминводы», а также эксперты туристской отрасли.

Как сообщил аким, в настоящее время идет подготовка к началу III этапа Плана развития ЩБКЗ, в рамках которого предусматривается реализовать 35 мероприятий на сумму 63 млрд. тенге. Третий этап включает в себя как проекты по строительству инженерной и туристической инфраструктуры, так и культурно-досуговых и спортивных объектов на ЩБКЗ.

Аким подробно рассказал о реализуемых проектах в рамках дальнейшего развития курортной зоны. В частности, он сообщил, что в Боровом планируется строительство горнолыжного курорта, разработкой проекта которого занимается известная итальянская компания «Dolomiti Superski». Также М.Мурзалин поделился совместными с АО «НК «КазАвтоЖол» планами развития придорожного сервиса. Так, до начала следующего туристического сезона на трассе «Астана-Боровое» планируется ввести 4 модульных павильона и площадки отдыха, а два – непосредственно на территории Щучинско-Боровской курортной зоны. Совместно с частным инвестором рассматривается проект строительства аквапарка в Боровом. Кроме того, в рамках проекта «Духовные святыни Казахстана» в Боровом с участием ученых будет произведена реконструкция поселения Ботайской культуры.





«В целом, наша главная задача - превратить курортную зону в круглогодичный туристический центр, для этого у нас есть огромный потенциал, который мы должны полностью использовать», - подчеркнул М.Мурзалин.

В свою очередь генеральный директор ТОО «Бурабай Даму» Г.Абдыхаликов сообщил, что в рамках системного плана развития ЩБКЗ проводится работа по разработке плана детальной планировки 233 гектаров земли в районе озер Большое Чебачье и Текеколь. По словам Г.Абдыхаликова, окончательный мастер-план и инвестиционный пакет будет представлен 15 ноября текущего года. Для реализации данного проекта была привлечена испанская компания «THR», имеющая опыт разработки уникальных курортов в 70 странах мира.

Кроме того, Г.Абдыхаликов рассказал о дальнейшем развитии проекта «Поляна Абылайхана», где в рамках программы «Рухани жангыру» планируется построить мемориальный комплекс «Батыр бабалар», который станет одним из культовых мест для привлечения туристов

В ходе беседы участники совещания обменялись мнениями и новыми идеями. Например, генеральный директор АО «Кокшетауминводы» М.Ахметов представил концепцию создания сети водолечебниц в ЩБКЗ, а другие участники говорили о возможностях наряду с водолечебницами использовать грязелечение.



