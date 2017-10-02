В МИД РК прокомментировали ситуацию в Каталонии

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию, складывающуюся в Каталонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан считает ситуацию в автономном сообществе Каталония исключительно внутренним делом Испании и полагает, что ее дальнейшее развитие должно происходить строго в рамках действующего испанского законодательства. В своих отношениях с Испанией Казахстан придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны», - сказал по телефону корреспонденту Казинформа руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства РК Ануар Жайнаков.

Напомним, в Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Плебисцит проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу участков для голосования, изымая там урны для бюллетеней. По меньшей мере 38 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума о независимости.