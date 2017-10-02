Миллиардер Алишер Усманов станцевал с супругой президента Узбекистана

Зироатхон Хашимова присутствовала на свадьбе, проходившей в доме бизнесмена.

27 сентября в доме миллиардера Алишера Усманова в Ташкенте прошла роскошная свадьба с участием мега-звезд России, сообщает «Озодлик».

Свадьба проходила в доме бизнесмена, поскольку жених – его племянник Сарвар. Невеста – дочка бывшего заместителя премьер-министра и члена парламента Дилором Ташмухамедовой.

На церемонии Усманов произнес речь: «Когда мы начинали, никто не говорил нам: "Здравствуйте, брат, проходите". Как вам сегодня всем президент говорит: "Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам что то нужно - я сам помогу". Если бы наши президенты или президент Узбекистана сказал бы эти слова нам, то - я, Фаттах и Искандер - мы бы мир перевернули. Что мы и сделали. Ради России, ради Казахстана».

На свадьбе появился также еще один узбекский олигарх - Фаттах Шодиев.

При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась, подчеркнули в издании.



