Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Миллиардер Алишер Усманов станцевал с супругой президента Узбекистана

2 октября 2017, 20:49

Зироатхон Хашимова присутствовала на свадьбе, проходившей в доме бизнесмена.

27 сентября в доме миллиардера Алишера Усманова в Ташкенте прошла роскошная свадьба с участием мега-звезд России, сообщает «Озодлик».

Свадьба проходила в доме бизнесмена, поскольку жених – его племянник Сарвар. Невеста – дочка бывшего заместителя премьер-министра и члена парламента Дилором Ташмухамедовой.

На церемонии Усманов произнес речь: «Когда мы начинали, никто не говорил нам: "Здравствуйте, брат, проходите". Как вам сегодня всем президент говорит: "Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам что то нужно - я сам помогу". Если бы наши президенты или президент Узбекистана сказал бы эти слова нам, то - я, Фаттах и Искандер - мы бы мир перевернули. Что мы и сделали. Ради России, ради Казахстана».

На свадьбе появился также еще один узбекский олигарх - Фаттах Шодиев.

При президенте Каримове близкая связь узбекских олигархов с властями не наблюдалась, подчеркнули в издании.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...