Как референдум в Каталонии повлияет на евро и Казахстан

Жители Каталонии провели референдум за отделение от Испании и получили ответ в виде резиновых пуль и полицейских дубинок. Пока нежелание каталонцев "кормить" испанскую казну растет, слабеет чувствительная европейская валюта.

Первое воскресенье октября ознаменовалось для Испании массовыми беспорядками в ходе проведения референдума о независимости Каталонии. На фоне напряженной ситуации в стране, по данным Bloomberg, на азиатских торгах в понедельник курс евро снизился на 0,4 процента по отношению к доллару. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение европейской валюты, которое отразится на экономике Казахстана.

Судьба евро

Официальный Мадрид в лице премьер-министра страны Мариано Рахоя объявил воскресное голосование незаконным, в то время как большинство самих каталонцев считают себя без пяти минут гражданами нового государства.

Представитель правительства Каталонии Жорди Турула заявил, что за отделение региона выступили 90 процентов проголосовавших.

"В предшествии референдума, на прошлой неделе, евро подешевел по отношению к доллару на 1,5 —2 процента. Отдельная категория участников финансового рынка предполагала, что референдум не состоится вовсе, а падение курса приостановится. Но сегодня мы видим другую картину. Дальнейшее ослабление евро может привести к оттоку капитала, а ведь Евросоюз — это крупнейший потребитель энергоресурсов во всем мире, различного сырья и крупнейший центр притока финансовых ресурсов", — прокомментировал Sputnik Казахстан экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов

Эксперт отметил, что ЕС — главный экономический партнер Казахстана и крупнейший экспортный рынок. Негативный сценарий для евро, по его словам, пойдет на руку конкурентам — доллару и иене.

По данным РИА Новости, в понедельник курс доллара к иене вырос до 112,91 иены за доллар со 112,50 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 93,36 пункта.

"Укрепление доллара и падение рисковых активов означает падение стоимости нефти. Нефть будет дешеветь — доллар будет расти. У нас основной товар на экспорт — это нефтяная отрасль, соответственно, у Казахстана будет меньше выручки. Казахстан от ЕС получает различные финансовые долгосрочные заимствования, которые могут подорожать. Основной инвестор Казахстана — европейские страны. К примеру, одна только Голландия вкладывает около 40 процентов. Соответственно, инвестиций из Европы, если евро продолжит падение, будет меньше",- заявил Арман Байганов.

Байганов добавил, что на фоне "испанских страстей" растет доверие инвесторов к криптовалютам. При этом экономист заявил, что в случае отделения автономии от Испании европейские рынки не пострадают, ведь, скорее всего, Каталония останется в Еврозоне.

Мятежный дух Каталонии

Каталония — один из самых богатых и развитых районов Испании. Там проживают порядка 7,5 миллиона человек. Доход на душу населения составляет более 20 тысяч евро, при этом налог автономного сообщества в бюджет Испании — свыше 60 миллиардов евро.

"Я проживаю в Испании уже пять лет, каталонцы всегда хотели независимости, а в последнее время стали очень активными. Основная причина — нежелание платить Мадриду налоги. Каталонцы поддерживают свою культуру, между собой разговаривают не на испанском, а только на каталанском. Но я хочу сказать, что там живут люди мира, к примеру, там есть и афроамериканцы, и арабы, и марокканцы. Вообще, Барселона (столица Каталонии — прим.) — это маленькая Америка", — сказал Sputnik Казахстан гражданин Испании Роман Дьяченко.

Действительно, каталонцы никогда не отличались смиренным нравом и долгие годы лелеют мечту освободиться от красно-желтого флага. В 30-е годы прошлого года попытка местного парламента добиться независимости не увенчалась успехом. Свой автономный статус Каталония получила лишь после смерти диктатора Франсиско Франко — в конце 70-х. С тех пор местные несколько раз пытались образовать полноправное государство Европы, однако безрезультатно.

По словам экономиста Армана Байганова, Мадрид в воскресенье выбрал неверную тактику, которая привела к невинным жертвам. По данным агентства Reuters, испанская полиция для недопущения референдума, использовала резиновые пули и дубинки. Каталонские власти сообщили о том, что в результате стычек пострадало более 800 человек.

"Проведем параллель с Великобританией, когда проводился референдум о независимости Шотландии (сентябрь 2014 года — прим.). Тогда власти не стали применять силу, а провели грамотную политику. СМИ постоянно говорили, что шотландцы больше потеряют, нежели выиграют от получения независимости. Испания болезненно отреагировала на референдум Каталонии о независимости, так как это происходит именно в вотчине страны", — прокомментировал Арман Байганов.

По мнению экономиста, в скором времени политический истеблишмент ЕС примет сторону Каталонии и признает ее независимость. Такому примеру, по его словам, последует и сама Испания.

"Теперь все будет зависеть от того, как ситуацию воспримет ЕС. Слова испанских властей о том, что Каталония потеряет до 30 процентов своего ВВП в случае отделения, могут оправдаться, только если другие страны Еврозоны объявят ей бойкот", — уточнил Байганов

Байганов добавил, что сценарий вооруженного конфликта между центральной властью и Каталонией маловероятен, так как это невыгодно ни одной стороне.

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Источник: Sputnik Казахстан