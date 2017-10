Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой в гостинице

64-летний Стивен Пэддок, который убил более 50 человек в Лас-Вегасе, был найден мёртвым в гостиничном номере. Об этом сообщается в "твиттере" местной полиции, передает «Лайф».

По данным AP, после расстрела мужчина решил покончить с собой.

По последним данным, в результате атаки погибло по меньшей мере 50 человек и более 400 пострадало. Таким образом, массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США.

UPDATE: 50 killed, estimated 406 people transported to the hospital in Las Vegas mass shooting pic.twitter.com/C4YMWUrOJG