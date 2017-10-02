СМИ опубликовали биографию стрелка из Лас-Вегаса

СМИ публикуют информацию о Стивене Пэддоке, который поздно вечером 1 октября расстрелял посетителей концерта кантри-музыки в Лас-Вегасе, в результате чего погибли 58 человек. Выясняется, что преступник был достаточно состоятельным человеком, и что толкнуло его на такой поступок, пока неизвестно.

64-летний Пэддок жил неподалеку от Лас-Вегаса в городке Мескит в коммуне для пенсионеров в доме, который он купил в 2015 году за 369 тысяч долларов, сообщает Daily Mail. На территории коммуны, которая состоит из примерно тысячи домов, находятся поле для гольфа, два бассейна и спортзал. Жителям этого места должно быть не меньше 55 лет, а дети сюда не допускаются.

В этом доме Пэддок проживал вместе со своей партнершей 62-летней Мэрилу Дэнли. Полиция сначала посчитала женщину сообщницей убийцы. Затем выяснилось, что в момент совершения преступления она находилась за пределами Лас-Вегаса, а мужчина просто воспользовался ее документами для бронирования номера, в который он заселился еще 28 сентября.

У Пэдока не было до настоящего времени никаких проблем с законом. Раньше он работал аудитором в компании Lockheed Martin, после чего управлял многоквартирным домом в Меските. Помимо дома, ему также принадлежат два частных самолета, а в 2003 году он получил лицензию пилота. У него были также лицензии охотника и рыболова.

По словам брата убийцы Эрика Пэддока, их семья, включая 90-летнюю мать, в шоке и ужасе от случившегося.

В результате открытой Пэддоком стрельбы по зрителям на концерте 58 человек погибли, а свыше 500 пострадали. Сам преступник покончил с собой до того, как полицейский спецназ ворвался в его номер на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. Бойня в Лас-Вегасе стала самой крупной по количеству жертв среди всех массовых расстрелов в истории США.



