Число жертв бойни в Лас-Вегасе возросло до 58 человек

Количество погибших в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе в штате Невада возросло до 58 человек, число пострадавших на данный момент достигло 515 человек.

Такие данные, пишет «Вести», привел шериф города Джозеф Ломбардо на специальной пресс-конференции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что собирается 4 октября прибыть в Лас-Вегас, чтобы встретиться с силами правопорядка, с лицами, которые оказали первую помощь пострадавшим, и с семьями тех, кого затронула трагедия.

Руководитель страны поблагодарил профессионализм местных полицейских и тех, кто быстро среагировал на происшедшее, подчеркнув, что их мужественные действия помогли избежать гибели многих.

Трамп назвал стрельбу по людям на концерте проявлением абсолютного зла.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на 2 октября.

Убийца — 64-летний американец по имени Стивен Паддок, открыл огонь по посетителям концерта фестиваля кантри-музыки, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay.

После стрельбы по людям, он до прихода полиции покончил с собой. В его номере нашли не менее 10 единиц огнестрельного оружия.

Преступник жил неподалеку от Лас-Вегаса в городке Мескит в коммуне для пенсионеров в доме, который он купил в 2015 году за 369 тысяч долларов.

Ранее у него не было никаких проблем с законом. До выхода на пенсию Паддок работал аудитором в компании Lockheed Martin, после чего управлял многоквартирным домом в Меските. Помимо дома, ему также принадлежат два частных самолета, а в 2003 году он получил лицензию пилота. У него были также лицензии охотника и рыболова.