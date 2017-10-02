Житель Токио наложил проклятие вуду на школьников

Полиция Токио задержала мужчину, наложившего проклятие на школьников, которые казались ему слишком шумными. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Japan Today.

По данным издания, 41-летний Такеши Инаба прикрепил к мосту, по которому дети ходят в школу, соломенную куклу вуду. Вместе с ней он оставил записку: "Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите".

Позже мужчина пожаловался правоохранителям, что дети, бегающие в парке возле его дома, слишком шумные. Однако полицейских такие доводы не убедили, и они завели на Инабу уголовное дело.

Примечательно, что мужчина и раньше отличался своей нетерпимостью к детям. Он послал сотрудникам школы письма с жалобами на сильный шум и писал о своём недовольстве на скамейках и даже в общественных туалетах.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова