Житель Токио наложил проклятие вуду на школьников
Полиция задержала 41-летнего местного жителя.
Полиция Токио задержала мужчину, наложившего проклятие на школьников, которые казались ему слишком шумными. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Japan Today.
По данным издания, 41-летний Такеши Инаба прикрепил к мосту, по которому дети ходят в школу, соломенную куклу вуду. Вместе с ней он оставил записку: "Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите".
Позже мужчина пожаловался правоохранителям, что дети, бегающие в парке возле его дома, слишком шумные. Однако полицейских такие доводы не убедили, и они завели на Инабу уголовное дело.
Примечательно, что мужчина и раньше отличался своей нетерпимостью к детям. Он послал сотрудникам школы письма с жалобами на сильный шум и писал о своём недовольстве на скамейках и даже в общественных туалетах.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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