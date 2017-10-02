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Житель Токио наложил проклятие вуду на школьников

2 октября 2017, 23:02

Полиция задержала 41-летнего местного жителя.

Полиция Токио задержала мужчину, наложившего проклятие на школьников, которые казались ему слишком шумными. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Japan Today.

По данным издания, 41-летний Такеши Инаба прикрепил к мосту, по которому дети ходят в школу, соломенную куклу вуду. Вместе с ней он оставил записку: "Все вы, сорванцы, спрыгните отсюда и умрите".

Позже мужчина пожаловался правоохранителям, что дети, бегающие в парке возле его дома, слишком шумные. Однако полицейских такие доводы не убедили, и они завели на Инабу уголовное дело.

Примечательно, что мужчина и раньше отличался своей нетерпимостью к детям. Он послал сотрудникам школы письма с жалобами на сильный шум и писал о своём недовольстве на скамейках и даже в общественных туалетах.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова


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