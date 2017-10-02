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Молодой лихач погиб в ДТП в центре Алматы

2 октября 2017, 23:17

Три пассажира были госпитализированы с различными травмами.

Молодой водитель погиб в дорожной аварии на пересечении проспекта Абая и улицы Муканова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Маневрируя двигаясь по Абая, водитель Toyota Camry решил на скорости завернуть на Муканова, для чего резко нажал на тормоза. В следствие этого автомобиль занесло и откинуло в столб. 22-летний водитель скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".

В машине находились еще три человека, всех госпитализировали.

Для того чтобы вытащить погибшего из автомобиля, сотрудникам ДЧС пришлось вырезать дверь.


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