Молодой лихач погиб в ДТП в центре Алматы
Три пассажира были госпитализированы с различными травмами.
Молодой водитель погиб в дорожной аварии на пересечении проспекта Абая и улицы Муканова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Маневрируя двигаясь по Абая, водитель Toyota Camry решил на скорости завернуть на Муканова, для чего резко нажал на тормоза. В следствие этого автомобиль занесло и откинуло в столб. 22-летний водитель скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".
В машине находились еще три человека, всех госпитализировали.
Для того чтобы вытащить погибшего из автомобиля, сотрудникам ДЧС пришлось вырезать дверь.
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