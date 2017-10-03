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Оглашен приговор 19-летней виновнице смертельного ДТП в Актобе

3 октября 2017, 00:00

Девушка получила условный срок.

В Актобе огласили приговор по резонансному ДТП: 19-летняя студентка университета имени Жубанова Сезим Самурат получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает "Диапазон".

За полчаса до приговора Сезим Самурат в очередной раз просила у потерпевших прощения.

"Сегодня решится моя судьба... Просила прощения у семьи Сюзанны Гамидовой. Они меня простили. Прошу не лишать меня свободы", - обратилась Сезим к присутствующим в зале суда родным Сюзанны.

Напомним, 7 июля кроссовер "Сузуки" протаранил металлическое ограждение и на территории парка сбил насмерть 18-летнюю актюбинку Сюзанну Гамидову. В ДТП также получил травмы молодой человек Сюзанны, который приехал к ней в гости из Костаная.

Автомобилем, совершившим смертельный наезд, управляла 19-летняя Сезим Самурат. До смертельной аварии её водительский стаж составлял 1 год. Девушка объяснила, что свернула вправо, так как ей показалось, что слева авто может врезаться в неё. Судэкспертиза показала, что девушка разогнала авто до скорости в 91 км в час.


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