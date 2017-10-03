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Отец стрелка из Вегаса оказался известным преступником

3 октября 2017, 00:11

Сообщается, что Пэддок-старший входил в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

Отцом стрелка из Лас-Вегаса оказался серийный банковский грабитель Бенджамин Хоскинс Пэддок, который был в федеральном розыске с 1969 по 1977 год. Подробности генеалогии преступника раскрыл телеканал Fox News, передает Лайф.

Пэддок-старший в своё время входил в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. У него были прозвища Большой Папочка (Big Daddy) и Старый Лысый (Old Baldy).

Напомним, 64-летний пенсионер из Невады из своего номера в отеле на 32-м этаже вечером 1 октября расстрелял собравшихся на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе людей. Жертвами убийцы стали 58 человек, ещё 515 ранены, 150 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: © REUTERS


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