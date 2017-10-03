В матче КХЛ «Барыс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 3:0
Теперь команда из Астаны на пятом месте КХЛ.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Нижнекамске переиграл «Нефтехимик» - 3:0, пишет Sports.kz.
Шайбы: 0:1 - 09:46 Доус (Вей, Сен-Пьер).
В равенстве 0:2 - 58:43 Доус.
В равенстве, в пустые ворота 0:3 - 59:55 Вей.
«Нефтехимик»: Ежов — Брынцев, Сергеев, Шарипзянов, Фазылзянов, Пиганович, Огурцов, Граборенко — Аркалов, Авцин, Шиксатдаров, Рау, Нестрашил, Порядин, Галимов, Секстон, Хайруллин, Ганзл, Якимов, Здунов;
«Барыс»: Карлссон 00:00-23:24, Кудрявцев 23:34-60:00 — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Даллмэн, Липин, Орехов, Сауторн — Жайлауов, Доус, Вей, Бельгибаев, Никулин, Акользин, Маркелов, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер, Шевченко.
Штраф: 8:42 (2:6, 4:34, 2:2)
Главные судьи: Андрис Ансонс, Максим Сидоренко
Линейные судьи: Яков Палей, Антон Понамаренко
Нижнекамск. ЛД «Нефтехим Арена» 3 742 зрителей