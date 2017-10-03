В матче КХЛ «Барыс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 3:0

3 октября 2017, 00:51

Теперь команда из Астаны на пятом месте КХЛ.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Нижнекамске переиграл «Нефтехимик» - 3:0, пишет Sports.kz.

Шайбы: 0:1 - 09:46 Доус (Вей, Сен-Пьер).

В равенстве 0:2 - 58:43 Доус.

В равенстве, в пустые ворота 0:3 - 59:55 Вей.

«Нефтехимик»: Ежов — Брынцев, Сергеев, Шарипзянов, Фазылзянов, Пиганович, Огурцов, Граборенко — Аркалов, Авцин, Шиксатдаров, Рау, Нестрашил, Порядин, Галимов, Секстон, Хайруллин, Ганзл, Якимов, Здунов;

«Барыс»: Карлссон 00:00-23:24, Кудрявцев 23:34-60:00 — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Даллмэн, Липин, Орехов, Сауторн — Жайлауов, Доус, Вей, Бельгибаев, Никулин, Акользин, Маркелов, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер, Шевченко.

Штраф: 8:42 (2:6, 4:34, 2:2)

Главные судьи: Андрис Ансонс, Максим Сидоренко

Линейные судьи: Яков Палей, Антон Понамаренко

Нижнекамск. ЛД «Нефтехим Арена» 3 742 зрителей


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код