Сбитый машиной дворник скончался в больнице в Алматы

Дворник, попавший под колеса автомобиля в Алматы, скончался в больнице.

Автомобиль сбил 62-летнего мужчину, когда он подметал проезжую часть по улице Саина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам водителя, при приближении авто к уборщику тот неожиданно сделал шаг назад.

Источник Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Варвара Гертье



