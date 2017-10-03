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Сбитый машиной дворник скончался в больнице в Алматы

3 октября 2017, 00:53

В момент наезда автомобиля 62-летний мужчина подметал проезжую часть.

Дворник, попавший под колеса автомобиля в Алматы, скончался в больнице.

Автомобиль сбил 62-летнего мужчину, когда он подметал проезжую часть по улице Саина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам водителя, при приближении авто к уборщику тот неожиданно сделал шаг назад.

Источник Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Варвара Гертье



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