Сбитый машиной дворник скончался в больнице в Алматы
В момент наезда автомобиля 62-летний мужчина подметал проезжую часть.
Дворник, попавший под колеса автомобиля в Алматы, скончался в больнице.
Автомобиль сбил 62-летнего мужчину, когда он подметал проезжую часть по улице Саина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам водителя, при приближении авто к уборщику тот неожиданно сделал шаг назад.
Источник Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Варвара Гертье
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