Шурыгина сыграет свадьбу в чайхане в Южном Бутово

Стали известны подробности свадебного торжества Дианы Шурыгиной: девичник в одном из СПА и празднование в чайхане в районе Южное Бутово.

Праздничное событие, как известно, состоится 5 октября. Девушка с избранником Андреем Шлягиным решили сыграть «скромную семейную» свадьбу на 80 человек, поэтому выбрали заведение «Дюшес». Со стороны невесты будет всего лишь 15 родственников, все остальные гости — родственники и друзья жениха, сообщает «Свободная пресса».

Торт жених и невеста решили заказать многоуровневый. Высота сладости — 2,5 метра. Изготавливать шедевр будет кондитер Алекс Куш. Вести свадьбу собираются шоумены Савва Поляков и Иван Кузьмичев.

По словам организатора торжества, девушка предстанет перед гостями в классическом наряде со шлейфом и фатой. «Шурыгина, как и любая девочка, хочет, чтобы все было незабываемо», - рассказала она.

До мероприятия остались считанные дни, поэтому невеста приводит себя в порядок: нарастила ресницы, «отрепетировала» макияж и даже побывала на семинаре известного сексолога Павла Ракова. Накануне торжества Шурыгина с подругами устроит девичник в одном из местных СПА.

Напомним, предложение о замужестве оператор «Первого канала» сделал девушке буднично, но романтично — за завтраком, писала «СП» ранее.