1 октября 2017 года осуществлен запуск ИС АСТАНА-1 по таможенному транзиту

С 1 октября 2017 года осуществлен запуск Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования (ИС АСТАНА-1) в части таможенного транзита, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Данная подсистема позволяет осуществлять автоматизированный контроль всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации до выпуска транзитной декларации.

Если сравнивать существующие схемы проведения таможенных операций с ИС АСТАНА-1, то главными различиями являются: интеграция всех процессов на единой технологической платформе, предварительная информация в двух вариантах, учет товаров на временном хранении в электронном журнале, интегрированный электронный документ, выполняющий функции предварительной информации, документа прибытия, транзитной декларации и документа временного хранения, современный механизм управления рисками, автоматизация расчетов платежей, возможность безбумажного декларирования товаров.

ИС АСТАНА-1 настроена на автоматическую проверку по разрешительным документам, для этого мы поэтапно подключаем все государственные органы, выдающие разрешительные документы к нашей информационной системе.

За короткий период времени подсистема транзита уже показала положительные результаты.

В частности, сократилось время проведения таможенных операций связанные с транзитом, система продемонстрировала прозрачность операций, позволяющая проводить мониторинг таможенных процедур на границе.

Из чего можно заключить, что внедрение новой системы положительно повлияло на прохождение товаров через границу, что в свою очередь позволит увеличить транзитный потенциал страны.

Внедрение ИС «АСТАНА-1» в полном объёме будет осуществлено с 1 января 2018 года параллельно с вступлением в силу Кодекса ЕАЭС и РК.