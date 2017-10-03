WBC настаивает на незамедлительном реванше Головкин - Альварес

Спортсмены не смогли выявить победителя в первом бою, прошедшем в сентябре в Лас-Вегасе.

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал незамедлительный реванш между чемпионом организации в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом объявил президент WBC Маурисио Сулейман на 55-й Конвенции Совета, проходящей в эти дни в Баку (Азербайджан). Соответствующее решение принял Совет управляющих WBC.

Ранее Сулейман высказался о ситуации вокруг титула Головкина. Дело в том, что обязательным претендентом на пояс WBC является американец Джермалл Чарло (26-0, 20 КО), при этом команда GGG уже начала переговоры с "Канело" о втором поединке. В то же время президент WBC отметил, что у Головкина есть право на отсрочку обязательной защиты.

Напомним, что Головкин и "Канело" встречались 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, завершив бой вничью. Таким образом, казахстанец сохранил титулы чемпиона WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал свою серию из 37 побед подряд.

Их второй поединок ожидается весной 2018 года. Причем тренер GGG Абель Санчес даже проговорился о том, что реванш планируется на праздник Синко Де Майо, который отмечается 5 мая.

Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal