Блокчейн: опыт Евросоюза

В столице Нидерландов, г. Амстердам, прошла встреча министра финансов Республики Казахстан Бахыта Султанова и АКФ «Парк информационных технологий» с представителями компании IBM и Price Waterhouse Coopers, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

На ней были обсуждены глобальные тренды цифровой трансформации налогового администрирования; возможности применения в Казахстане информационных технологий для повышения эффективности и качества осуществления контроля по взиманию налогов, в т.ч. Blockchain.

Презентован опыт Дании, Нидерландов, Польши по внедрению технологии Blockchain в налоговом администрировании, а также проекты IBM на базе Hyperledger в финансовом и государственном секторе, ретейле, страховании и производстве.

Также состоялась встреча с представителями налоговой администрации г. Утрехт (Нидерланды), где презентован пилотный проект по внедрению технологии Блокчейн в администрировании субсидий, выплачиваемых городским муниципалитетом отдельным категориям граждан.

Обсуждалась текущая ситуация администрирования НДС в Казахстане и использование новых технологических решений в создании эффективной системы налогового администрирования.