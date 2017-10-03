Соглашения о свободе перемещения и трудоустройстве граждан стран ЕАЭС будут доработаны в рамках либерализации общего рынка труда

Использование инновационных технологий при поиске работы на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стало одной из тем обсуждения на пятом заседании Консультативного комитета по миграционной политике при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба ЕЭК. Такой подход позволит соискателям, желающим трудоустроиться в государствах ЕАЭС, получить ответ на вопрос, где есть спрос на их услуги.

Для этого предполагается разработать правовой акт, регулирующий вопросы организованного набора трудящихся в рамках Союза. Его подготовкой займется Рабочая группа по выработке механизмов формирования и развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС.

Мероприятие, в котором приняли участие представители уполномоченных в сфере миграции органов стран ЕАЭС и эксперты, прошло в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

«Договор о ЕАЭС закрепил условия для свободного передвижения трудовых ресурсов в нашем интеграционном объединении. Действующие нормы существенно улучшили правовое положение, сняли значительную часть ограничений по допуску на общий рынок труда и повысили уровень социальной защиты трудящихся, - считает министр ЕЭК. - Однако, пока наши граждане не могут получить все преимущества от экономической интеграции, еще остается ряд барьеров. В этой связи перед нами стоит задача по дальнейшему совершенствованию процесса функционирования общего рынка труда ЕАЭС и, в частности, налаживанию сотрудничества между государствами-членами в сфере оказания содействия организованному привлечению трудящихся для работы в странах Союза. Это поможет создать благоприятные условия для трудовой деятельности граждан наших государств».

Представители ЕЭК проинформировали участников заседания о работе над проектом Соглашения о порядке въезда, выезда, следования транзитом граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Документ будет способствовать дальнейшей либерализации единого рынка труда и свободе перемещения трудовых ресурсов в странах Союза. Соглашение позволит упростить процедуру пересечения внутренних границ стран ЕАЭС для граждан этих государств. В случае его принятия они смогут въезжать в другие страны Союза по документам, соответствующим международным стандартам. Предполагается обсуждение использования на границах ЕАЭС «внутренних» паспортов, удостоверений личности, ID-карты.

Участникам заседания была представлена информация о том, как идет процесс разработки странами Союза двусторонних международных соглашений о порядке взаимного пребывания граждан государств-членов и о реадмиссии. Подписание таких договоров между Арменией, Кыргызстаном, с одной стороны, и другими странами ЕАЭС, с другой, предусмотрено пунктами «дорожных карт» по присоединению Республики Армения и Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, утвержденных президентами государств-членов. Двусторонние соглашения о порядке пребывания граждан регламентируют срок их пребывания без регистрации в течение 30 суток с даты въезда. Странам Союза рекомендовано активизировать работу в этом направлении.

Члены Консультативного комитета обсудили принципы и механизмы статистического учета в сфере трудовой миграции в государствах-членах. Предложено расширить состав представляемых в Комиссию статистических данных. Помимо сведений о количестве граждан стран Союза, осуществляющих трудовую деятельность в государствах ЕАЭС, дополнительно в ЕЭК могут сообщаться такие данные, как половозрастной состав трудящихся государств-членов; их распределение по формам трудоустройства и найма; продолжительность трудовой деятельности; отраслевая структура занятости; образовательная и профессиональная квалификационная характеристика трудящихся и т.д. Государства взяли на себя обязательство представить перечень сведений, которые они смогут присылать в Комиссию.

«Это позволит более полно и достоверно оценивать взаимные потоки трудящихся, проводить необходимую аналитическую работу в этом направлении», - отметил министр ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Член Коллегии вручил представителю Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция»» грамоту Председателя Коллегии ЕЭК и приз за победу в конкурсе PR- и медиа-проектов по продвижению интеграции «Евразийские коммуникации-2017» в номинации «Трудовая миграция». Председатель Консультативного комитета отметил вклад организации в реализацию проектов, направленных на адаптацию и поддержку трудовой миграции, информационное освещение возможностей для трудящихся.

Конкурс проводился Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с Деловым советом Евразийского экономического союза (ДС ЕАЭС) и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) на площадке II Международного выставочного форума «Евразийская неделя» в августе этого года в Астане. Цель конкурса - развитие евразийских коммуникаций, поиск лучших практик евразийского бизнеса, продвижение идеи евразийской интеграции.

На заседании принято решение назначить ответственным секретарем Комитета помощника министра по экономике и финансовой политике Комиссии Самата Алиева.

Следующее заседание Консультативного комитета по миграционной политике при Коллегии ЕЭК запланировано в начале 2018 года в Республике Армения.