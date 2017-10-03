ЕЭК развивает сотрудничество в сфере трудовой миграции и социальной защиты трудящихся государств-членов ЕАЭС

Вопросы пенсионного, медицинского обеспечения трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), признания документов об образовании в государстве трудоустройства, возможности для граждан Союза работать в составе летного экипажа гражданского воздушного судна стран-участниц без каких-либо ограничений, а также вопросы развития трудового законодательства государств-членов обсуждались на третьем заседании Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мероприятие, в котором приняли участие члены Консультативного комитета от стран Союза, приглашенные эксперты государств-членов, представители международных организаций - Всеобщей конфедерации профсоюзов, Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и другие, прошло в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

В ходе заседания был рассмотрен блок вопросов, связанный с разработкой проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, вступление в силу которого обеспечит гражданам право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в процессе работы в странах ЕАЭС.

Представители уполномоченных органов государств-членов выработали взаимоприемлемые решения по основным статьям проекта Договора, в связи с чем достигнута договоренность провести ряд выездных мероприятий в странах ЕАЭС с целью разъяснения основных положений проекта международного договора и тех преимуществ, которые получат трудящиеся государств-членов.

«Вопрос является очень острым, социально значимым, он широко обсуждается общественностью и средствами массовой информации. Подобного рода дискуссии на правительственном уровне в странах Союза способствуют устранению ряда проблемных аспектов. Последующее принятие Договора о пенсионном обеспечении позволит нам поступательно двигаться в сторону единого рынка труда, где создаются равные условия для трудящихся наших стран», - подчеркнул министр ЕЭК.

Принятие договора в пенсионной сфере делает возможной реализацию в полной мере одной из основополагающих свобод евразийского интеграционного объединения - возможности работать в любой из стран ЕАЭС и получить право на пенсию. Предполагается, что документ будет принят в 2018 году.

Кроме того, на заседании Консультативного комитета рассматривались механизмы реализации проекта договора. Сейчас разрабатываются проект Порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и Евразийской экономической комиссией в сфере пенсионного обеспечения, а также технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие участников процесса.

По итогам обсуждения было принято решение об активизации работы над проектом порядка и включении в перечень общих процессов в рамках ЕАЭС двух новых процессов. Это позволит приступить к разработке технологических документов для реализации межгосударственного информационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза.

На заседании были рассмотрены вопросы предоставления обязательного социального медицинского страхования трудящимся государств Союза и членам их семей в Республике Казахстан, а также членам семей работающих граждан стран-участниц в Российской Федерации согласно Договору о ЕАЭС.

Как сообщила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК и ответственный секретарь комитета Паиза Суюмбаева, Договором о Союзе предусмотрено оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) трудящимся из государств ЕАЭС и членам их семей на тех же основаниях, что и гражданам страны трудоустройства. В Казахстане такой доступ к системе обязательного социального медицинского страхования для этих категорий граждан будет обеспечен с 1 января 2018 года. Граждане государств-членов, законно трудящиеся в России, с 1 января 2017 года получили право на медицинскую помощь в рамках ОМС. В настоящее время ЕЭК проводит консультации с российской стороной о возможности предоставления медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, находящимся в России.

Председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан Ботагоз Жакселекова проинформировала членов Консультативного комитета о проводимой в Казахстане реформе в сфере здравоохранения, связанной с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования. Она отметила, что недавние изменения казахстанского законодательства в сфере здравоохранения позволили предусмотреть меры для обеспечения доступа трудящихся государств Союза и членов их семей к системе обязательного социального медицинского страхования в республике.

ЕЭК признала барьером ограничение для граждан государств-членов возможности работать в составе летного экипажа гражданского воздушного судна стран-участниц. «В Договоре о ЕАЭС прописано, что стороны не устанавливают ограничения на национальном рынке, за исключением ограничений в целях обеспечения национальной безопасности. Вопрос стоит так: относится ли безопасность воздушного движения к вопросам национальной безопасности? - считает министр ЕЭК Тимур Жаксылыков. - Если мы решим, что рынок является тем сегментом, где мы договорились полностью снимать барьеры, устранять изъятия, тогда необходимо приводить законодательство в соответствие, снимать ограничения, связанные с допуском к рынку». По его словам, важно снять ограничения по национальному признаку, направленные на защиту внутреннего рынка труда. Однако остаются вопросы, связанные с гармонизацией и унификацией образовательных стандартов в этой сфере, квалификацией.

Другой вопрос, стоявший на повестке дня заседания, - признание документов об образовании, выданных образовательными организациями государств-членов - учреждениями образования, организациями в сфере образования - гражданам, которые претендуют на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в другой стране Союза, без прохождения установленной законодательством государства трудоустройства процедуры признания документов об образовании, а также признание ученых степеней и ученых званий. Участники заседания отметили, что изъятия в этих сферах, предусмотренные Договором о ЕАЭС, не позволяют в полной мере использовать имеющийся у специалистов - граждан стран Союза потенциал, снижают привлекательность этих профессий для них на едином рынке труда.

Проректор по научно-методической работе Республиканского института высшей школы Республики Беларусь Игорь Титович предложил рассмотреть вопрос о создании информационного ресурса на сайте ЕЭК, где была бы представлена информация о выданных документах об образовании в педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической сферах. Работодатели с помощью этой системы могли бы подтверждать подлинность выданных документов в государствах-членах.

Участники заседания одобрили проект Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов (МАПСФ). МАПСФ - региональная неправительственная организация, которая объединяет пенсионные фонды и фонды социального страхования в основном стран СНГ и ЕАЭС. ЕЭК рассматривает сотрудничество с МАПСФ как одно из наиболее перспективных направлений взаимодействия в социальной сфере, которое способствует дальнейшему развитию единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС.

Одобрение членов Консультативного комитета получили и принципы разработки Основ трудового законодательства (модельного Трудового кодекса) государств-членов ЕАЭС. Документ был подготовлен Всеобщей конфедерации профсоюзов на основе анализа конституций стран Союза, трудовых кодексов и международных актов, которые регулируют сферу труда и гарантий в сфере защиты прав трудящихся - граждан ЕАЭС.

Было принято решение о создании рабочей группы по разработке Основ трудового законодательства, которая выработает предложения по подготовке этого документа.

Справка

Консультативный комитет по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза создан в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2015 года № 36.

Комитет является консультативным органом ЕЭК по вопросам проведения согласованной политики в сфере социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов. Цель такой политики - формирование равных условий осуществления трудовой деятельности трудящимися государств-членов в Союзе, подготовка рекомендаций для Комиссии по вопросам применения мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия уполномоченных органов в этой сфере.