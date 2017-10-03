ЕЭК ведет работу над механизмом реализации трудящимися государств-членов пенсионных прав в рамках ЕАЭС

Нормы проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также проект Порядка взаимодействия между уполномоченными компетентными органами и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в сфере пенсионного обеспечения обсуждались на совещании экспертов под председательством директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В мероприятии приняли участие представители уполномоченных и компетентных в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения органов государств-членов, международных организаций - Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и других структур, эксперты.

По словам Паизы Суюмбаевой, вопросы пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов Союза как социально значимые, касающиеся социальной защиты граждан стран ЕАЭС, требуют конструктивного обсуждения и быстрого решения.

В настоящее время, если гражданин государства-члена работал в странах Союза, а в пенсионном возрасте вернулся на родину, то при назначении пенсии уплаченные взносы в пенсионные системы государства трудоустройства могут быть не учтены при определении размера его пенсии. Это значит, что пенсия будет назначена не в полном объеме.

Этот вопрос планируется решить в Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов, который предоставит гражданам стран Союза право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности в любом государстве Союза. После вступления в силу договора каждая страна ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пропорциональную часть пенсии за стаж работы на ее территории.

Кроме того, в ходе совещания рассматривались вопросы обмена информацией и сведениями между сторонами для назначения и выплаты пенсий трудящимся стран-участниц, в том числе касающиеся стажа работы, уплаты пенсионных отчислений, медицинского освидетельствования, а также защиты персональных данных граждан Союза.

Как отметил помощник члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Самат Алиев, поскольку подготовка проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся находится на завершающем этапе, в настоящее время необходимо сконцентрировать работу экспертов над выработкой механизма его реализации в целях обеспечения реализации прав трудящихся сразу после принятия договора.

В ходе обсуждения были выявлены особенности и различия национальных пенсионных систем государств-членов ЕАЭС, которые будут учтены при выработке механизма реализации договора в пенсионной сфере в странах Союза.

Эксперты приняли решение включить в перечень общих процессов в рамках Союза два новых процесса по вопросам пенсионного обеспечения: процесс для назначения и выплаты пенсий трудящимся (членам семьи) и процесс в целях реализации выплаты пенсий трудящимся (членам семьи). После этого ЕЭК приступит к разработке алгоритма межгосударственного информационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения в рамках интегрированной информационной системы Союза, а государства-члены смогут начать подготовку своих информационных систем и планировать соответствующие бюджеты.

Справка

Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС разрабатывается в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2014 года № 103 одобрена Концепция международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Основной целью проекта договора является обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения, защита приобретенных трудящимися пенсионных прав в странах Союза, а также развитие сотрудничества в этой сфере между государствами-членами.

Вступление в силу договора обеспечит гражданам стран Союза право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности в государствах-членах.

Страна-участница будет гарантировать гражданам других государств-членов объем прав в сфере пенсионного обеспечения, равный объему прав, который предоставляется резидентам.

Каждая страна-участница будет выплачивать гражданину часть пенсии за период работы и начислять взносы. Пенсии будут выплачиваться государством-членом, их назначившим, в том числе в случае проживания трудящегося в другой стране Союза. Трудящийся сможет получить пенсию в государстве проживания либо стране, назначившей пенсию.

Размеры пенсий не могут быть уменьшены, а их выплата - приостановлена или прекращена на основании того, что работник проживает в другом государстве-члене.

При определении права на пенсии будет учитываться стаж работы, приобретенный в странах Союза как до, так и после вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении, а также стаж, приобретенный на территории бывшего СССР.

Формирование и реализация пенсионных прав трудящихся будет происходить на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства как в части уплаты взносов, так и приобретения и сохранения пенсионных прав.