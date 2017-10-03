Ветер и осадки ждут большую часть Казахстана во вторник

В большинстве областей Казахстана ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет и южные регионы республики , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





В эти дни температура воздуха понизится: на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…-8, днем до 0…+5. На юге и юго-востоке ночью до -3…+5, днем до 5-13 тепла. Исключение составят западные регионы: здесь будет преобладать ясная погода без осадков с температурой воздуха ночью -3…+5, днем - повышение до 8-16 тепла.





3 октября местами по Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.





Сутки 3 октября в Костанайской области ожидается местами гололед, туман, ветер 15-20 м/с. По Восточно-Казахстанской области 3 октября ожидается усиление юго-западного ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.



