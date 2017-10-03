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Димаш Кудайберген выступил в Доме престарелых в Уральске

3 октября 2017, 06:20

Благотворительный гранд бал в Уральске проводится в третий раз.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в рамках благотворительной акции выступил в Доме престарелых в ЗКО, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках III благотворительного бала Димаш Кудайберген встретился с бабушками и дедушками Дома престарелых, исполнил для них свои песни. Это пример человека, сердце которого полно простоты и доброты», - написал продюсер и друг певца Алпамыс Шаримов в соцсетях.



Он сообщил, что композитор Ренат Гайсин также участвовал в акции и провел музыкальный вечер для учеников областной школы-интерната для детей с нарушениями зрения.



В рамках акции известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы провела встречу с представителями Дома мамы и молодыми девушками.

Благотворительный гранд бал в Уральске проводится в третий раз. Как сообщалось в СМИ, 50 пар, прошедшие специальный кастинг, получили уроки у известных балетмейстеров страны. Мероприятию сопутствуют и другие благотворительные акции, в которых участвуют звезды шоу-бизнеса.

«Мы не ограничимся проведением благотворительного бала. В этом проекте мы запланировали другие благотворительные мероприятия. К слову, хотел сказать, что 30 сентября пройдет социальное мероприятие «Жүректен жүрекке» с участием дебютантов. Второе мероприятие под названием «Әр күнге махаббатпен» пройдет с 30 сентября по 1 октября в формате мотивационного тренинга. В мастер-классах будут участвовать известные люди, которые поделятся своим опытом», - процитировало слова А. Шаримова издание zhaikpress.kz.

Фото: соцсети



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