Димаш Кудайберген выступил в Доме престарелых в Уральске

В рамках акции известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы провела встречу с представителями Дома мамы и молодыми девушками.

Благотворительный гранд бал в Уральске проводится в третий раз. Как сообщалось в СМИ, 50 пар, прошедшие специальный кастинг, получили уроки у известных балетмейстеров страны. Мероприятию сопутствуют и другие благотворительные акции, в которых участвуют звезды шоу-бизнеса.





«Мы не ограничимся проведением благотворительного бала. В этом проекте мы запланировали другие благотворительные мероприятия. К слову, хотел сказать, что 30 сентября пройдет социальное мероприятие «Жүректен жүрекке» с участием дебютантов. Второе мероприятие под названием «Әр күнге махаббатпен» пройдет с 30 сентября по 1 октября в формате мотивационного тренинга. В мастер-классах будут участвовать известные люди, которые поделятся своим опытом», - процитировало слова А. Шаримова издание zhaikpress.kz.





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