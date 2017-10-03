В Бурятии во время учений разбился десантник
3 октября 2017, 06:43
У 26-летнего парня не раскрылся парашют.
В Бурятии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий-контрактник ВДВ. ЧП произошло 29 сентября в воинской части Соснового бора, сообщает "Информ Полис online".
Видео с места трагедии на следующий день попало в Сеть. Как оказалось, недалеко находились молодые люди, которые снимали парашютистов. Именно они и стали свидетелями того, как у одного из десантников не раскрылся парашют и он упал.
Погибшим оказался разведчик Саманда Ринчинов. Молодому человеку за два дня до трагедии только исполнилось 26 лет.
Позже информацию подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа.
- 29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия. Для установления всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия воинской части совместно со следственными органами, - прокомментировали в пресс-службе.
Фото: соцсети
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