В Бурятии во время учений разбился десантник

В Бурятии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий-контрактник ВДВ. ЧП произошло 29 сентября в воинской части Соснового бора, сообщает "Информ Полис online"





Видео с места трагедии на следующий день попало в Сеть. Как оказалось, недалеко находились молодые люди, которые снимали парашютистов. Именно они и стали свидетелями того, как у одного из десантников не раскрылся парашют и он упал.













Погибшим оказался разведчик Саманда Ринчинов. Молодому человеку за два дня до трагедии только исполнилось 26 лет.

Позже информацию подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа.

- 29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия. Для установления всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия воинской части совместно со следственными органами, - прокомментировали в пресс-службе.



