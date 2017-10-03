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Итальянка надышалась голубиным пометом и умерла

3 октября 2017, 06:59

Она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество.

Жительница итальянской Ломбардии скончалась из-за обилия голубиного помета в амбаре ее загородного дома. Об этом сообщает Lenta.ru.

62-летняя женщина умерла, отравившись находившимся в помете таллием — по данным медиков, она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество. Следователи не нашли источников таллия в ее доме, однако на ее загородном участке, где итальянка недавно отдыхала, был обнаружен амбар, который буквально наводнили голуби.

Следы таллия также были найдены в крови сестры умершей женщины и других родственников, которые составили ей компанию во время отдыха. Госпитализация потребовалась только двум сестрам: одна скончалась, вторая еще проходит курс лечения.

Фото: thekrakowian.wordpress.com

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