Итальянка надышалась голубиным пометом и умерла
3 октября 2017, 06:59
Она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество.
Жительница итальянской Ломбардии скончалась из-за обилия голубиного помета в амбаре ее загородного дома. Об этом сообщает Lenta.ru.
62-летняя женщина умерла, отравившись находившимся в помете таллием — по данным медиков, она на протяжении длительного времени вдыхала это вещество. Следователи не нашли источников таллия в ее доме, однако на ее загородном участке, где итальянка недавно отдыхала, был обнаружен амбар, который буквально наводнили голуби.
Следы таллия также были найдены в крови сестры умершей женщины и других родственников, которые составили ей компанию во время отдыха. Госпитализация потребовалась только двум сестрам: одна скончалась, вторая еще проходит курс лечения.
Фото: thekrakowian.wordpress.com
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