Власти округа Кларк объявили режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Как сообщается в микроблоге округа в Twitter, режим вводится с понедельника.





Власти приняли во внимание то, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире", а большие скопления людей становятся целью для террористов и других преступников.

Кроме того, режим ЧП необходим для привлечения всех оперативных и других служб округа для ликвидации последствий трагедии.





Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.



