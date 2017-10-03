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Власти округа Кларк объявили режим ЧП из-за стрельбы в Лас-Вегасе

3 октября 2017, 07:17

Власти приняли во внимание то, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире".

Власти округа Кларк в американском штате Невада объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшей стрельбы в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 59 человек, передает РИА Новости.

Как сообщается в микроблоге округа в Twitter, режим вводится с понедельника.

Власти приняли во внимание то, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире", а большие скопления людей становятся целью для террористов и других преступников.
Кроме того, режим ЧП необходим для привлечения всех оперативных и других служб округа для ликвидации последствий трагедии.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали более 50 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.

Фото: AFP 2017 / Mark Ralston

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