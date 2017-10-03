Семейная пара обманула интернет-магазин Amazon на миллион долларов
3 октября 2017, 07:39
Теперь Эрину и Лии Финан грозит до 20 лет тюремного заключения.
Семейная пара из Индианы, США, обманувшая интернет-магазина Amazon на 1,2 миллиона долларов, признала вину в мошенничестве, передает РИА Новости.
Эрин и Лия Финан использовали обнаруженную лазейку в процедуре возврата испорченного товара. Бракованную или сломанную покупку, в соответствии с правилами Amazon, необязательно возвращать до получения замены. Пара зарегистрировала сотни ложных аккаунтов и заказывала с них электронику, а после получения гаджетов сразу же требовала замены товара.
Получив таким образом второй смартфон, камеру или другое устройство, Финаны не торопились с возвратом якобы бракованного товара. Представители интернет-магазина также не обращались к ним с такой просьбой.
Полученную электронику пара сбывала через посредника по ценам ниже рыночных, заработав на этом 1,2 миллиона долларов.
Теперь Эрину и Лии Финан грозит до 20 лет тюремного заключения.
Фото: AFP 2017 / Leon Neal
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