Совбез ООН в октябре запланировал три встречи по Сирии

По его словам, сирийская тема будет традиционно занимать важное место в повестке дня Совбеза. "Совет Безопасности проведет три встречи, посвященные Сирии", - сказал дипломат. Он отметил, что первая из них состоится 4 октября и будет посвящена ситуации с применением химического оружия.





Делаттр напомнил, что до конца месяца совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию атак с использованием отравляющих веществ представит свой окончательный доклад, который будет содержать выводы по инциденту в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Как заявил дипломат, если отчет прольет свет на то, кто несет ответственность за нападение, в отношении виновных должны быть введены санкции.





Во второй раз Совбез соберется для обсуждения сирийской тематики 26 октября. Заседание пройдет с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который ранее объявил, что созовет очередной раунд переговоров между Дамаском и оппозицией не позднее начала ноября.





Как сообщил Делаттр ТАСС, эта встреча будет иметь важное значение. "Даже несмотря на то, что раунд [переговоров] еще не начнется, для нас будет очень важно услышать, что он [де Мистура] будет предлагать и чего добиваться", - пояснил дипломат. По его словам, на заседании и последующих закрытых консультациях будут также обсуждаться создание зон деэскалации в Сирии, обеспечение режима прекращения огня в масштабах всей страны и формирование единой делегации оппозиции.





Еще одна встреча по Сирии запланирована на 30 октября. На ней будет рассматриваться гуманитарная ситуация в стране, которая, как заявил постпред Франции, "требует немедленного реагирования, независимо от трудностей с обсуждением политического урегулирования в Сирии". "Это самостоятельная задача", - подчеркнул он.



