Совбез ООН в октябре запланировал три встречи по Сирии
3 октября 2017, 07:58
На одном из собраний будет представлен окончательный доклад по инциденту с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун 4 апреля
Совет Безопасности ООН в течение нынешнего месяца проведет три встречи по Сирии, одна из которых будет предшествовать началу нового раунда переговоров в Женеве между Дамаском и оппозицией. Об этом сообщил в понедельник журналистам председательствующий в СБ в октябре постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, передает ТАСС.
По его словам, сирийская тема будет традиционно занимать важное место в повестке дня Совбеза. "Совет Безопасности проведет три встречи, посвященные Сирии", - сказал дипломат. Он отметил, что первая из них состоится 4 октября и будет посвящена ситуации с применением химического оружия.
Делаттр напомнил, что до конца месяца совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию атак с использованием отравляющих веществ представит свой окончательный доклад, который будет содержать выводы по инциденту в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Как заявил дипломат, если отчет прольет свет на то, кто несет ответственность за нападение, в отношении виновных должны быть введены санкции.
Во второй раз Совбез соберется для обсуждения сирийской тематики 26 октября. Заседание пройдет с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который ранее объявил, что созовет очередной раунд переговоров между Дамаском и оппозицией не позднее начала ноября.
Как сообщил Делаттр ТАСС, эта встреча будет иметь важное значение. "Даже несмотря на то, что раунд [переговоров] еще не начнется, для нас будет очень важно услышать, что он [де Мистура] будет предлагать и чего добиваться", - пояснил дипломат. По его словам, на заседании и последующих закрытых консультациях будут также обсуждаться создание зон деэскалации в Сирии, обеспечение режима прекращения огня в масштабах всей страны и формирование единой делегации оппозиции.
Еще одна встреча по Сирии запланирована на 30 октября. На ней будет рассматриваться гуманитарная ситуация в стране, которая, как заявил постпред Франции, "требует немедленного реагирования, независимо от трудностей с обсуждением политического урегулирования в Сирии". "Это самостоятельная задача", - подчеркнул он.
Фото: UA.News
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