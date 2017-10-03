Павлодарскую колонию для пожизненно осуждённых не будут продавать за один тенге

Недостроенную павлодарскую колонию для пожизненно заключённых не будут выставлять на третьи торги, иначе объект ушёл бы за один тенге. Такое пояснение дали в отделе финансов города, сообщает ТК "Астана".





Объект в промышленной зоне областного центра включён в перечень сооружений, подлежащих передаче в конкурентную среду, по решению акимата Павлодара.





Первый аукцион по недостроенной колонии прошёл ещё 30 марта. Тогда стартовая стоимость была установлена на отметке в три миллиарда 800 миллионов 852 тысячи тенге. Гарантийный взнос потенциального покупателя должен был составить 68 миллионов 70 тысяч тенге. Из-за отсутствия заявок торги не состоялись. Не прошёл аукцион и сегодня. Если в первый раз колонию продавали методом повышения цены, то во второй - методом повышения цен до 50 процентов от стартовой стоимости. Теперь акимат Павлодара вправе пересмотреть условия последующей продажи коммунального имущества.





"За один тенге - это третьи торги. Но мы на третьи торги по этому условию выставлять не будем. Будем пересматривать условия и выставлять уже по другим условиям, но не по условию, чтоб по 1 тенге", - сказала заместитель руководителя отдела финансов г. Павлодар Алия Кажыбекова.





Колонию для пожизненно осуждённых начали строить в 2004 году. Сдать её должны были в 2008. Позже выяснилось, что потребности в тюрьме на полторы тысячи пожизненно заключённых - нет. К слову, в этом году в Казахстане насчитываются только 120 таких осуждённых. Поэтому стройку сначала приостановили, затем «заморозили». За это время на строительство и содержание объекта потратили около 4 миллиардов тенге. В 2014 году департамент УИС по Павлодарской области передал тюремный комплекс на баланс горакимата. Теперь власти пытаются его продать.







