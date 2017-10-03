В Китае турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
3 октября 2017, 08:31
Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.
В Китае турист, не пожелавший платить за номер в отеле, предпринял попытку сбежать по проводу на высоте 19-этажного дома, перебравшись в другое здание, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как турист покидает номер по натянутому проводу. После нескольких секунд балансирования мужчина повисает на нем.
Как сообщает Mashable, спуститься на землю "акробату" помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф.
Фото: скриншот
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