Чемпион мира дал советы Головкину и Альваресу перед реваншем

3 октября 2017, 08:41

Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Абнер Марес (30-2-1, 15 КО) назвал аспекты, в которых должны прибавить Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) перед их повторным поединком, сообщает Sports.kz.

— В реванше «Канело» нужно быть агрессивнее — когда он агрессивен, он доминирует. А так он часто отступал и прижимался к канатам. Головкину же нужно еще чаще использовать джеб, но концентрироваться не только на ударах в голову, но и в корпус, — сказал Марес в интервью K.O.Artist Sports.

Первый бой Головкина и Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.

Фото: sports.kz


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