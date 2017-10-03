Чемпион мира дал советы Головкину и Альваресу перед реваншем

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Абнер Марес (30-2-1, 15 КО) назвал аспекты, в которых должны прибавить Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) перед их повторным поединком, сообщает Sports.kz.





— В реванше «Канело» нужно быть агрессивнее — когда он агрессивен, он доминирует. А так он часто отступал и прижимался к канатам. Головкину же нужно еще чаще использовать джеб, но концентрироваться не только на ударах в голову, но и в корпус, — сказал Марес в интервью K.O.Artist Sports.





Первый бой Головкина и Альварес завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.





Фото: sports.kz



