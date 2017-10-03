Брат убитых малышей, найденных в холодильнике в Алматы, попал в больницу

Брат убитых малышей, чьи тела были найдены в холодильнике в съёмной квартире в Алматы, попал в инфекционную больницу, передает ТК "Алматы"





У мальчика выявили сальмонеллёз. Ребёнок является носителем острого кишечного заболевания. Вероятно, малыш жил в неблагополучной санитарной среде и неправильно питался.





Сейчас его состояние стабилизировалось. После курса лечения мальчика выпишут. Скорее всего Равиль окажется в детском доме. Дедушка, приезжавший из Узбекистана забрать тела убитых близнецов, со старшим внуком так и не встречался и с просьбой об опеке в Управление образования города не обращался.





Напомним, 3-летний мальчик был найден на улице в Алматы, где бродяжничал около трёх дней. Позже выяснилось, что он родной брат годовалых близнецов, в убийстве которых подозревают родителей - 29-летнего Эмиля Гильмутдинова и 34-летнюю Аллу Волченко.





«Ребенок на стационарном лечении с 27 сентября. Лечение получает, диагноз носительство сальмонеллеза. В динамике состояние не хуже. Активнее, аппетит улучшился. Чувствует себя неплохо. Спит хорошо. В среднем будет 10 дней получать стационарное лечение, дальше по результатам бактериологических исследований будем думать о выписке», - сообщила заведующая отделением детской городской клинической инфекционной больницы Айнур Уалиева.







