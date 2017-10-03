Расстрел в Лас-Вегасе
3 октября 2017, 09:07
По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.
По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.
По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
Фото: © REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881184-3eb88adf20ca29316e1425dca291eb29
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...