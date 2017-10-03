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Расстрел в Лас-Вегасе

3 октября 2017, 09:07

По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.

По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Фото: © REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus

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