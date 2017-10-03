Расстрел в Лас-Вегасе

По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.





По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.





По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.





Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.





Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.



