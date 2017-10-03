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Известный рок-музыкант находится при смерти

3 октября 2017, 09:22

СМИ ошибочно сообщили о смерти рок-музыканта Тома Петти.

Телеканал CBS со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) сообщил о смерти 66-летнего американского рок-музыканта Тома Петти. По информации телеканала, музыканта обнаружили без сознания в его доме в Малибу и отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике. У Тома Петти диагностировали инфаркт, сообщает Kommersant.ru.

Однако портал TMZ вскоре сообщил, что музыкант еще жив, но находится в критическом состоянии. CBS впоследствии изменил первоначальный материал, указав, что LAPD на самом деле не имеет информации о состоянии Тома Петти, и извинившись за неточность.

О смерти фронтмена Tom Petty and the Heartbreakers сообщило со ссылкой на источник и издание Variety. Позднее оно тоже опубликовало опровержение.

Том Петти был участником коллективов Tom Petty and the Heartbreakers (с 1976 года) и The Traveling Wilburys (с 1987 года). В 1989 году он начал выступать и сольно, впоследствии выпустив альбомы Full Moon Fever (1989), Wildflowers (1994) и Highway Companion (2006). В 2014 году вышел 13-й студийный альбом Tom Petty and the Heartbreakers — Hypnotic Eye.

Фото: Rolling Stone

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