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На встрече Путина с президентом Туркменистана случился конфуз, обнародовано видео

3 октября 2017, 09:33

Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского.

В ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова произошел серьезный конфуз, сообщает "УСН 1492".

Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского. Ему удалось правильно произнести отчество главы Туркменистана лишь с третьей попытки

Президент Туркменистана сильно смутился и занервничал, что заставило Путина не ждать, пока диктор выйдет из "ступора". Поэтому он принялся нервно цеплять орден на лацкан пиджака Бердымухамедова.







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