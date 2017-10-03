На встрече Путина с президентом Туркменистана случился конфуз, обнародовано видео
3 октября 2017, 09:33
Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского.
В ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова произошел серьезный конфуз, сообщает "УСН 1492".
Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского. Ему удалось правильно произнести отчество главы Туркменистана лишь с третьей попытки
Президент Туркменистана сильно смутился и занервничал, что заставило Путина не ждать, пока диктор выйдет из "ступора". Поэтому он принялся нервно цеплять орден на лацкан пиджака Бердымухамедова.
С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 октября 2017 г.
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