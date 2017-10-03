На встрече Путина с президентом Туркменистана случился конфуз, обнародовано видео

Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского.

В ходе встречи российского лидера Владимира Путина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова произошел серьезный конфуз , сообщает " , сообщает " УСН 1492 ".





Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского. Ему удалось правильно произнести отчество главы Туркменистана лишь с третьей попытки





Президент Туркменистана сильно смутился и занервничал, что заставило Путина не ждать, пока диктор выйдет из "ступора". Поэтому он принялся нервно цеплять орден на лацкан пиджака Бердымухамедова.





С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 октября 2017 г.

















