В дефиците бензина в РК виноваты большой спрос и разница в ценах с Россией

В Казахстане в 2017 году существенно выросло потребления бензина марки АИ-92 по сравнению с 2016 годом. По оценке министерства энергетики, спрос в текущем году составил практически 2 миллиона 480 тысяч тонн, что на 154 тыс. тонн больше аналогичного периода 2016 года. Об этом сегодня во время брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, текущая ситуация (дефицит бензина) складывалась из нескольких факторов. Во-первых, с июля по сентябрь в стране произошел существенный рост потребления. Таким образом, казалось бы существенные запасы бензина на начало июня (порядка 300 тыс. тонн) стали испаряться. Помимо этого, летом появился разрыв цены между оптовым рынком Казахстана и России.

«Если на рынке РФ шел активный рост цены, то начиная с 1 июня цена 92-го бензина на границе Казахстана и РФ увеличилась с 517 долларов за тонну до 555, то есть на 7%. За этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%», - сказал он.

В министерстве считают, что именно эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок, соответственно, объем импорта снизился. Так появился дефицит.

Татьяна Ковалева