В Минэнерго РК пояснили, почему выросли цены на бензин

Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал журналистам, почему в республике выросли цены на бензин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за 9 месяцев существенно вырос объем потребления по сравнению с 2016 годом: фактически 2 млн 480 тысяч тонн по сравнению с девятью месяцами 2016 года на 154 тысячи тонн.

«И, соответственно, выросло аналогично у нас производство. В прошлом году, благодаря тому, чтобы был завершен первый этап модернизации Атырауского НПЗ, по комплексу ароматики, мы увеличили производство бензина на этом заводе, плюс в июне этого года был первый этап на Шымкентском НПЗ завершен, - сказал он. - И в целом, по сравнению с 9 мес. 2016 года мы за 2017 год произвели практически на 200 тысяч тон больше бензина. Но вместе с тем, текущая ситуация складывалась из нескольких факторов. Мы увидели, что за период с июля по сентябрь произошел существенный рост потребления в эти три месяца. То есть из 154 тысяч тонн роста потребления, порядка 110 тысяч тонн пришлось на летние месяцы. И если в начале июня у нас были очень хорошие благоприятные остатки в целом по республике, практически 300 тысяч тонн бензина составляли, но вместе с тем пошел разрыв цены между оптовым рынком РФ и оптовым рынком Казахстана».

По его словам, на рынке РФ шел очень активный рост цены - начиная с 1 июня, цены 92 бензина на границе Казахстана и РФ увеличилась с 517 долларов за тонну до 555 (на 7%). Вместе с тем, за этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%.

«Эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок, и соответственно, объем импорта снизился. Если до июня месяца мы порядка 80 тысяч тонн ежемесячно импортировали, то в указанный период импорт составил порядка 40 тысяч тонн ежемесячно. Соответственно, за эти три летних месяца наши остатки имели тенденцию к планомерному снижению. Чтобы смягчить влияние данных факторов, был увеличена переработка на Шымкентском НПЗ, в сентябре дополнительно 110 тысяч тонн было поставлено, в октябре мы также переработку увеличили на 110 тысяч тонн, и это нам дает порядка 50 тысяч тонн Шымкентского НПЗ по бензину», - пояснил вице-министр.

Вместе с тем, продолжил он, остатки на текущую дату снизились до 125 тысяч тонн, это примерно 15 календарных дней составляет нашего странового потребления.

«Для сравнения можно отметить, когда у нас был кризис с поставками нефтепродуктов в ноябре-декабре 2016 года, остатки наши составляли меньше 90 тысяч бензина 92-го. В целом можно отметить, что остатки не тот период, как в начале лета, когда они составляли 300 тысяч тонн. Но вместе с тем, они позволяют достаточно без каких-либо существенных разрывов в страновом масштабе проходить. Конечно, на отдельных сетях могут быть случаи недопоставки, когда может вагоны отгрузки с заводов запаздывать. Но я думаю, в целом процесс управляемый, он требует больше координации как внутри крупных сетей АЗС, так и со стороны министерства по рекомендациям для заводов или ресурсодержателей по отгрузке в тот или иной регион», - заключил Магауов.

В то же время он отметил, что относительно ценового фактора, влияние российского рынка существенно для республики. Если в среднем по году это составляет порядка 30% от нашего рынка, в летние месяцы, когда импорт был минимальный, доля российского продукта составляла порядка 15% по бензину. И в сентябре она выросла до 30.

«Мы импортировали в сентябре благодаря активной работе наших крупных сетей АЗС, 90 тысяч тонн 92-го бензина. Это составило очень существенную долю на нашем рынке. Соответственно, с учетом дорогого продукта, средние затраты компаний выросли, и есть тенденция к росту цены, - рассказал вице-министр. - Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, они уже цены заявили от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично на импортном, они пока держатся на уровне 147-151 тенге за литр».

По словам Магауова, дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры на рынке РФ, от доли импортных поставок и конечно же и транспортные расходы, в зависимости от удаленности от РФ.