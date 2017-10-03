Правительство РК не допустит необоснованного роста цен на социально значимые товары и услуги

Усиление инфляционных процессов до конца года возможно на фоне потенциальных рисков.

Сегодня, в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены данные об уровне инфляции за 9 месяцев 2017 года и планируемых мерах по ее сдерживанию до конца текущего года, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz





Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов доложил, что с начала года в республике наблюдается замедление инфляционных процессов. В сентябре текущего года инфляция составила 0,3%, а всего с начала года — 4,2%.





Основными факторами замедления стали стабилизация ситуации на валютном рынке, умеренные инфляционные ожидания рынка, а также рост выпуска продукции по основным видам продовольственных товаров.





Так, цены на продовольственные товары последние три месяца подряд снижаются. При этом цены и тарифы на платные услуги растут умеренными темпами.

Несмотря на относительную стабилизацию инфляции с марта по сентябрь, возможно усиление инфляционных процессов до конца года на фоне потенциальных рисков, среди которых: сезонные факторы, проведение запланированного ремонта на Павлодарском НПЗ, а также начало отопительного сезона.

Для сглаживания данных рисков Правительством будут предприняты профилактические меры по недопущению необоснованного роста цен и тарифов на социально значимые продовольственные товары и услуги.

В этой связи акимам регионов совместно с МСХ необходимо обеспечить достаточный запас основных продовольственных товаров в Региональных стабилизационных фондах. Также проводить ежедневный мониторинг цен и эффективно использовать ресурсы стабфондов для недопущения дефицита и насыщения рынка необходимыми социально значимыми продтоварами.

Министерству энергетики совместно с акимами регионов необходимо провести соответствующую работу, чтобы не допустить необоснованного роста цен на ГСМ в период отопительного сезона.

С учетом вышеназванных профилактических мер, уровень инфляции по итогам 2017 года ожидается в диапазоне 6,9–7,5%, что соответствует запланированному уровню.



