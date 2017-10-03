Проблему с дефицитом бензина в стране «КазМунайГаз» пообещал решить на днях

В «КазМунайГазе» не отрицают дефицита бензина в некоторых регионах страны. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций сказал заместитель генерального директора по операционному управлению «КазМунайГаз» Нуркен Мурзагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на данный момент бензин реализуется по талонам в некоторых регионах, где их компания не успевает с обеспечением.

«Вы знаете, что (Шымкентский - от авт.) НПЗ только недавно начал работать, только недавно вышел на вершину и уже практически 8 тыс. тонн продукта отгружено по всем регионам Казахстана. Он обеспечивается. И то, ограничения не во всех регионах, а только там, где мы не успеваем донести», - сказал он.

При этом он отметил, что никогда не отрицал дефицит, потому как компания «КазМунайГаз Өнімдері» занимает всего 15% рынка.

««То, что от меня необходимо - это порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. Я его продаю, наша компания продает. На рынке дефицит, он ощущается. Может, у других наших конкурентов его нет, и идет слив нефтепродуктов, и увеличивается у нас реализация», - добавил он.

Он также обратил внимание, что ограничение выдачи бензина - явление временное. И решение этой проблемы будет на днях.

Татьяна Ковалева